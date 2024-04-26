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10:37, 26 апреля 2024Из жизни

Девушка выпила кофе из автомата и попала в реанимацию

В Испании девушка выпила кофе из автомата в аэропорту и попала в реанимацию

Фото: Max Ducourneau / Unsplash

В Испании сотрудница авиакомпании попала в больницу после того, как выпила кофе из автомата. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летняя девушка купила напиток в аэропорту, расположенном недалеко от города Пальма-де-Майорка. Сотрудница авиакомпании сделала несколько глотков и внезапно обнаружила в стакане несколько живых насекомых. После этого у девушки случился анафилактический шок: ее лицо и горло распухли, на теле появились отеки, и она стала задыхаться.

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Пострадавшую срочно доставили в больницу. Она провела 36 часов в реанимации. Врачам удалось спасти пациентку, ее уже выписали из больницы. Родственники девушки подали жалобу в полицию. Они считают, что автомат, работа которого в настоящее время прекращена, плохо обслуживали.

Ранее сообщалось, что американские медики впервые идентифицировали двух человек, которые, как предполагается, стали жертвами хронической изнуряющей болезни (CWD) — прионного заболевания, превращающего оленей в подобие зомби. Оба случая были зафиксированы в 2022 году.

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      Алиса Удовик
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