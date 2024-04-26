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10:27, 26 апреля 2024Путешествия

Более тысячи пассажиров застряли в аэропорту на севере России из-за непогоды

Более тысячи человек застряли в аэропорту Норильска из-за тумана
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В аэропорту Норильска из-за тумана временно ограничили прием и вылет самолетов. Из-за непогоды на севере России
застряли более тысячи человек, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Уточняется, что с длительными задержками столкнулись рейсы авиакомпаний S7 и Nordstar в Москву, Уфу, Сочи, Пермь, Новосибирск, Казань, Красноярск.

Прокуратура проводит проверки в авиагаванях Норильска, Красноярска и Новосибирска на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров.

Ранее стало известно, что аэропорт Элисты, закрытый с начала СВО, возобновит работу с 3 мая. Гавань будет работать ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени.

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      Мария Борисова
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