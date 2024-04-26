В российском городе полиция обнаружила в квартире мужчины сейф с амфетамином

В Петербурге полиция нашла в квартире мужчины под столом сейф с амфетамином

В Санкт-Петербурге полиция обнаружила в квартире 40-летнего рецидивиста под столом сейф с амфетамином. Об этом сообщает 78.ru.

Задержанный — местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Мужчину отправили в СИЗО. Правоохранители выяснили, что он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и наркотики.

По данным следствия, несколько дней назад в квартире фигуранта, расположенной по адресу Новочеркасский проспект, дом №59/1, полицейские провели обыск. В результате под столом оперативники обнаружили сейф. Внутри него находилось три полиэтиленовых пакета. Установлено, что в одном из них оказался амфетамин. Содержимое остальных пакетов отправлено на экспертизу. Всего изъято 1,5 килограмма наркотиков.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах полиция задержала 37-летнего актера рекламы Евгения Агафонова за перевозку свертка с килограммом кокаина.