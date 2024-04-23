В машине российского актера рекламы нашли сверток с килограммом наркотиков

В Люберцах полиция задержала актера рекламы Агафонова за перевозку 1 кг кокаина

В подмосковных Люберцах полиция задержала 37-летнего актера рекламы Евгения Агафонова за перевозку свертка с килограммом кокаина. Об этом сообщает Baza.

Машину мужчины остановили на улице 8 Марта днем 9 апреля. Во время досмотра силовики нашли в багажнике сверток с запрещенными веществами. Экспертиза показала, что в нем было 1006 граммов кокаина. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям 30, 228.1 («Покушение на сбыт наркотических средств») УК РФ.

Агафонов снимался в рекламе Pepsi и «Снежной королевы».

В конце августа 2023 года силовики задержали заслуженную артистку России Рамилю Хисамову (Искандер) с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина. В марте она признала вину в покушении на сбыт наркотиков.