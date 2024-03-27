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13:11, 27 марта 2024Силовые структуры

Заслуженная артистка России признала вину по делу о наркотиках

Актриса Искандер признала вину в покушении на сбыт наркотиков
Рамиля Искандер

Рамиля Искандер. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Globallookpress.com

Актриса и заслуженная артистка России Рамиля Хисамова (Искандер) признала вину в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

«Вину признаю, глубоко раскаиваюсь», — заявила фигурантка в зале суда.

Ранее прокуратура в Пензенской области утвердила обвинительное заключение в отношении Искандер и двух ее подельников — Ярослава Шалева и Владимира Холькина — по делу о наркотиках. В зависимости от роли всех троих обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенном организованной группой в крупном и особо крупном размере.

Рамиля Искандер была задержана в конце августа 2023 года. В ее доме силовики обнаружили амфетамин, кокаин и мефедрон. После ареста актриса пошла на сделку со следствием.

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      Олеся Мицкевич
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