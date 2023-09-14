Заслуженная артистка России пошла на сделку со следствием по делу о наркотиках
Арестованная за покушение на сбыт мефедрона заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) пошла на сделку со следствием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
По его данным, за актрисой и ее сообщниками оперативники следили полгода. Из-за обысков в своем доме Искандер решила сдать одного из подельников — 32-летнего безработного из Пензенской области. После его задержания с десятью килограммами мефедрона дело против заслуженной артистки России выделили в отдельное производство.
Обыски в доме актрисы, в ходе которых было обнаружено два килограмма различных наркотиков, прошли 29 августа. Искандер задержали и поместили под стражу, в отношении нее возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.