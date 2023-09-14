Заслуженная артистка России пошла на сделку со следствием по делу о наркотиках

После ареста за наркотики актриса Искандер пошла на сделку со следствием

Арестованная за покушение на сбыт мефедрона заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) пошла на сделку со следствием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По его данным, за актрисой и ее сообщниками оперативники следили полгода. Из-за обысков в своем доме Искандер решила сдать одного из подельников — 32-летнего безработного из Пензенской области. После его задержания с десятью килограммами мефедрона дело против заслуженной артистки России выделили в отдельное производство.

Обыски в доме актрисы, в ходе которых было обнаружено два килограмма различных наркотиков, прошли 29 августа. Искандер задержали и поместили под стражу, в отношении нее возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.