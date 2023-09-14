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14:24, 14 сентября 2023Силовые структуры

Арестованная за наркотики заслуженная артистка России сдала сообщника

У сообщника, которого сдала артистка Искандер, нашли 10 кг наркотиков
Начало событий в новости Заслуженную артистку России арестовали за покушение на торговлю мефедроном

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

После ареста за покушение на сбыт мефедрона заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) сдала своего сообщника из Пензы. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, у него уже обнаружили десять килограммов наркотиков.

Обыски у актрисы прошли 29 августа по наводке 32-летнего наркодилера из Пензы, которого задержали в рамках расследования дела о наркоторговцах. В ее доме оперативники нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери автомобиля — еще два свертка массой почти два килограмма. Позднее выяснилось, что это был мефедрон.

В настоящий момент заслуженная артистка России находится под стражей. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ.

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    Олеся Мицкевич
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