Арестованная за наркотики заслуженная артистка России сдала сообщника

У сообщника, которого сдала артистка Искандер, нашли 10 кг наркотиков

Начало событий в новости Заслуженную артистку России арестовали за покушение на торговлю мефедроном

После ареста за покушение на сбыт мефедрона заслуженная артистка России Рамиля Искандер (Хисамова) сдала своего сообщника из Пензы. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, у него уже обнаружили десять килограммов наркотиков.

Обыски у актрисы прошли 29 августа по наводке 32-летнего наркодилера из Пензы, которого задержали в рамках расследования дела о наркоторговцах. В ее доме оперативники нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери автомобиля — еще два свертка массой почти два килограмма. Позднее выяснилось, что это был мефедрон.

В настоящий момент заслуженная артистка России находится под стражей. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ.