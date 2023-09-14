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12:58, 14 сентября 2023Силовые структуры

Заслуженную артистку России арестовали за покушение на торговлю мефедроном

Заслуженную артистку РФ Искандер арестовали за покушение на торговлю мефедроном

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) арестовали за покушение на торговлю мефедроном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актрисе грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

По данным канала, Искандер сдал 32-летний дилер из Пензы, которого задержали пару недель назад в рамках расследования дела о наркоторговцах. Мужчина отдал силовикам список своих клиентов, среди которых была и артистка.

29 августа в доме Искандер правоохранители нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери автомобиля актрисы обнаружили два свертка массой 1966 граммов. Позднее экспертиза показала, что в них был мефедрон.

В июне в центре Москвы задержали российскую актрису Кристину Бабушкину и ее мужа Андрея Гацунаева из-за пакетика с белым порошком. В сентябре Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал Гацунаева на 200 тысяч рублей, признав его виновным в незаконном хранении наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти.

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