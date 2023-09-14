Заслуженную артистку России арестовали за покушение на торговлю мефедроном

Заслуженную артистку РФ Искандер арестовали за покушение на торговлю мефедроном

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) арестовали за покушение на торговлю мефедроном. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актрисе грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

По данным канала, Искандер сдал 32-летний дилер из Пензы, которого задержали пару недель назад в рамках расследования дела о наркоторговцах. Мужчина отдал силовикам список своих клиентов, среди которых была и артистка.

29 августа в доме Искандер правоохранители нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери автомобиля актрисы обнаружили два свертка массой 1966 граммов. Позднее экспертиза показала, что в них был мефедрон.

В июне в центре Москвы задержали российскую актрису Кристину Бабушкину и ее мужа Андрея Гацунаева из-за пакетика с белым порошком. В сентябре Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал Гацунаева на 200 тысяч рублей, признав его виновным в незаконном хранении наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти.