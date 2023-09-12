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15:46, 12 сентября 2023Силовые структуры

Муж российской актрисы отделался штрафом за наркотики и укус полицейского

Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной за наркотики и нападение на полицейского
Начало событий в новости Муж актрисы Бабушкиной предстанет перед судом за наркотики и укус полицейского
Андрей Гацунаев и Кристина Бабушкина

Андрей Гацунаев и Кристина Бабушкина. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей Андрея Гацунаева — мужа актрисы Кристины Бабушкиной, признав его виновным в незаконном хранении наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Подсудимый полностью признал вину.

Три месяца назад московские полицейские остановили Mercedes-Benz, в котором ехала актриса вместе с мужем. После того как в салоне автомобиля нашли сверток с наркотическим веществом, мужчина напал на сотрудника, укусив его за палец. В отношении него возбудили два уголовных дела.

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    Олеся Мицкевич
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