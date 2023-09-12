Муж российской актрисы отделался штрафом за наркотики и укус полицейского

Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной за наркотики и нападение на полицейского

Начало событий в новости Муж актрисы Бабушкиной предстанет перед судом за наркотики и укус полицейского

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей Андрея Гацунаева — мужа актрисы Кристины Бабушкиной, признав его виновным в незаконном хранении наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Подсудимый полностью признал вину.

Три месяца назад московские полицейские остановили Mercedes-Benz, в котором ехала актриса вместе с мужем. После того как в салоне автомобиля нашли сверток с наркотическим веществом, мужчина напал на сотрудника, укусив его за палец. В отношении него возбудили два уголовных дела.

