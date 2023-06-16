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17:11, 16 июня 2023Силовые структуры

На мужа задержанной звезды «Беспринципных» завели два уголовных дела

Мужа актрисы Бабушкиной обвинили в применении насилия в отношении представителя власти

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На мужа звезды сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной завели сразу два уголовных дела. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, супруга актрисы Андрея Гацунаева обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере. Полицейские около 4 утра остановили Mercedes-Benz Бабушкиной на Коровьем валу. После того, как в салоне нашли пакет с веществом похожим на наркотики, Гацунаев напал на полицейского.

Пару отправили на медосвидетельствование, а обнаруженное вещество проверят эксперты.

Мать мужа звезды сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной предположила, что актрисе и ее супругу подкинули запрещенные вещества.

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    Владимир Седов
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