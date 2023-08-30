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16:32, 30 августа 2023Силовые структуры

Муж актрисы Бабушкиной предстанет перед судом за наркотики и укус полицейского

Прокуратура передала в суд дело мужа актрисы Бабушкиной, укусившего полицейского
Начало событий в новости На мужа задержанной звезды «Беспринципных» завели два уголовных дела

Фото: FotograFFF / Shutterstock / Fotodom

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело 45-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Речь идет о муже актрисы Кристины Бабушкиной, который укусил полицейского после задержания с наркотиками.

В прокуратуре отметили, что фигурант дела признал вину в полном объеме.

Инцидент произошел 16 июня 2023 года на улице Коровий Вал. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находился обвиняемый, и обнаружили сверток с наркотическим средством. Мужчина, не желая быть привлеченным к ответственности, применил насилие в отношении инспектора. На него завели два уголовных дела.

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    Олеся Мицкевич
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