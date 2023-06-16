Появились подробности задержания полицией мужа звезды «Беспринципных»

Муж актрисы Бабушкиной в момент задержания пытался съесть наркотики и укусил полицейского

Муж актрисы Кристины Бабушкиной, звезды сериала «Беспринципные», Андрей Гацунаев в момент задержания оказал сотрудникам полиции активное сопротивление. Подробности в пятницу, 16 июня, сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, при задержании мужчина укусил полицейского за палец и попытался съесть найденные в салоне иномарки наркотики. После этого Гацунаев стал фигурантом сразу двух уголовных дел — о применении насилия в отношении представителя власти и о хранении и перевозке наркотиков.

Полицейские около четырех утра остановили Mercedes-Benz Бабушкиной на улице Коровий Вал в Москве. Пару отправили на медосвидетельствование, а обнаруженное вещество проверят эксперты. Родственники полагают, что запрещенные вещества актрисе и ее мужу были подброшены сотрудниками правоохранительных органов.