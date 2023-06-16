Свекровь Бабушкиной выразила уверенность в подбрасывании наркотиков актрисе

Свекровь звезды «Беспринципных» Бабушкиной предположила, что актрисе подбросили наркотики

Мать мужа звезды сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной предположила, что актрисе и ее супругу подкинули запрещенные вещества перед тем, как пару задержали в центре Москвы с белым порошком. Об этом она сообщила в разговоре c Telegram-каналом «ИА Регнум».

По словам свекрови артистки, пара «не имеет ничего общего с наркотиками и даже не курит», также она подчеркнула, что поддерживает связь с супругами и могла бы заметить изменения в их поведении.

Я думаю, что им либо подкинули наркотики, либо оставил кто-то из друзей после празднования дня рождения Андрея. У него был день рождения 10 июня, может, у кого-то из знакомых выпал, пока ехали в машине. Я готова голову под каток положить, что это неправда. Кристина точно этим не занимается свекровь Кристины Бабушкиной

Коллега артистки Наталья Селиверстова в беседе с телеканалом «360» призналась, что для нее было нонсенсом узнать о задержании звезды «Беспринципных»: «Кристина — совершенно нормальный, адекватный, талантливый человек, больше ничего про нее сказать не могу».

В ночь на 16 июня сообщалось, что Кристина Бабушкина была задержана вместе с мужем Андреем Гацунаевым в центре Москвы. Полицейские остановили их автомобиль на Коровьем Валу. Во время проверки документов правоохранители обнаружили в машине пакетик с белым порошком. Пару отправили на медосвидетельствование, а обнаруженное вещество проверяют эксперты.

Позже Московский драматический театр имени Ермоловой отменил спектакль под названием «Неидеальный Че» с участием актрисы.