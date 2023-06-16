Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:06, 16 июня 2023Культура

Свекровь Бабушкиной выразила уверенность в подбрасывании наркотиков актрисе

Свекровь звезды «Беспринципных» Бабушкиной предположила, что актрисе подбросили наркотики

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мать мужа звезды сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной предположила, что актрисе и ее супругу подкинули запрещенные вещества перед тем, как пару задержали в центре Москвы с белым порошком. Об этом она сообщила в разговоре c Telegram-каналом «ИА Регнум».

По словам свекрови артистки, пара «не имеет ничего общего с наркотиками и даже не курит», также она подчеркнула, что поддерживает связь с супругами и могла бы заметить изменения в их поведении.

Я думаю, что им либо подкинули наркотики, либо оставил кто-то из друзей после празднования дня рождения Андрея. У него был день рождения 10 июня, может, у кого-то из знакомых выпал, пока ехали в машине. Я готова голову под каток положить, что это неправда. Кристина точно этим не занимается

свекровь Кристины Бабушкиной

Коллега артистки Наталья Селиверстова в беседе с телеканалом «360» призналась, что для нее было нонсенсом узнать о задержании звезды «Беспринципных»: «Кристина — совершенно нормальный, адекватный, талантливый человек, больше ничего про нее сказать не могу».

В ночь на 16 июня сообщалось, что Кристина Бабушкина была задержана вместе с мужем Андреем Гацунаевым в центре Москвы. Полицейские остановили их автомобиль на Коровьем Валу. Во время проверки документов правоохранители обнаружили в машине пакетик с белым порошком. Пару отправили на медосвидетельствование, а обнаруженное вещество проверяют эксперты.

Позже Московский драматический театр имени Ермоловой отменил спектакль под названием «Неидеальный Че» с участием актрисы.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    Русские хакеры напали на сотни западных компаний и госорганы. Среди их жертв — «Би-би-си», Shell и Минэнерго США
    Раскрыта дата оглашения приговора жене бывшего чеченского судьи
    Столтенберг анонсировал первое заседание совета Украина — НАТО
    В НАТО не смогли согласовать план обороны на случай войны с Россией
    Россиянам назвали оптимальную разницу между температурой дома и на улице
    Путин предложил ввести KPI для вузов
    Путин заявил о просьбах российского бизнеса не пускать ушедшие компании обратно
    Филипп Киркоров проигнорировал просьбу фаната на инвалидном кресле сделать фото
    Борис Джонсон станет колумнистом Daily Mail
    В МИД Польши прокомментировали инцидент с делегацией президента ЮАР
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.