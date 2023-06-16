Театр Ермоловой отменил спектакль с участием задержанной звезды «Беспринципных»

Театр Ермоловой отменил спектакль с участием задержанной звезды сериала «Беспринципные»

Московский драматический театр имени Ермоловой отменил спектакль под названием «Неидеальный Че» с участием задержанной в центре Москвы с белым порошком актрисы и звезды сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Показ постановки планировался на 16 июня. Руководство культурного учреждения пообещало вернуть деньги за билеты, а также подтвердило факт задержания артистки.

В ночь на 16 июня сообщалось, что актриса была задержана вместе с мужем Андреем Гацунаевым. Задержанных отправили на медосвидетельствование, а обнаруженное вещество проверят эксперты.