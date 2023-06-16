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06:59, 16 июня 2023Культура

Звезду сериала «Беспринципные» задержали в центре Москвы

«112»: актриса Кристина Бабушкина задержана в центре Москвы вместе с мужем
Кристина Бабушкина

Кристина Бабушкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Российскую актрису Кристину Бабушкину, известную по роли Валентины в сериале «Беспринципные» задержали в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, актриса задержана вместе с мужем Андреем Гацунаевым. Полицейские остановили их автомобиль на Коровьем валу. Утверждается, что во время проверки документов правоохранители обнаружили в машине пакетик с белым порошком. На данный момент задержанных отправили на медосвидетельствование, а обнаруженное вещество проверят эксперты.

В 2019 году сотрудники ГИБДД задержали в Москве актрису Наталью Бочкареву. На нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков, однако позже оно было прекращено. Бочкареву обязали выплатить 30 тысяч рублей.

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    Марина Совина
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