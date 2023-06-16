Звезду сериала «Беспринципные» задержали в центре Москвы

«112»: актриса Кристина Бабушкина задержана в центре Москвы вместе с мужем

Российскую актрису Кристину Бабушкину, известную по роли Валентины в сериале «Беспринципные» задержали в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, актриса задержана вместе с мужем Андреем Гацунаевым. Полицейские остановили их автомобиль на Коровьем валу. Утверждается, что во время проверки документов правоохранители обнаружили в машине пакетик с белым порошком. На данный момент задержанных отправили на медосвидетельствование, а обнаруженное вещество проверят эксперты.

В 2019 году сотрудники ГИБДД задержали в Москве актрису Наталью Бочкареву. На нее завели уголовное дело о незаконном хранении наркотиков, однако позже оно было прекращено. Бочкареву обязали выплатить 30 тысяч рублей.