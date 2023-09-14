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08:50, 14 сентября 2023Силовые структуры

Заслуженную артистку России задержали с двумя килограммами мефедрона

Заслуженную артистку России Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина после обыска у нее дома в поселке Марушкинское. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 29 августа в доме Искандер нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 граммов, а под обшивкой двери автомобиля актрисы обнаружили два свертка, массой в 1966 граммов. Позднее экспертиза показала, что в них был мефедрон.

Сейчас заслуженная артистка находится под стражей. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

Рамиля Искандер сыграла во многих сериалах и фильмах. В российском прокате ее голосом говорят Мила Кунис, Марион Котийяр, а также героиня Скарлетт Йохансон в фильме Вуди Аллена «Вика Кристина Барселона».

В июне в центре Москвы задержали российскую актрису Кристину Бабушкину и ее мужа Андрея Гацунаева из-за пакетика с белым порошком. В сентябре Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал Гацунаева на 200 тысяч рублей, признав его виновным в незаконном хранении наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти.

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    Варвара Митина
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