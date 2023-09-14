Задержанную с наркотиками актрису Искандер в спектаклях заменят другие артисты

Задержанную с наркотиками Рамилю Искандер в спектаклях заменят другие артисты

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову), которую задержали с двумя килограммами мефедрона, в спектаклях Российского академического молодежного театра (РАМТ) заменят другие артисты. Об этом сообщили в пресс-службе театра, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что 29 августа в доме Искандер нашли амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма, а под обшивкой двери автомобиля актрисы обнаружили два свертка массой 1966 граммов. Позднее экспертиза показала, что в них был мефедрон.

В настоящий момент заслуженная артистка находится под стражей. В отношении нее возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ.

Рамиля Искандер сыграла во многих сериалах и фильмах. В российском прокате ее голосом говорят Мила Кунис, Марион Котийяр, а также героиня Скарлетт Йоханссон в фильме Вуди Аллена «Вика Кристина Барселона».

