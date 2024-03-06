Заслуженной артистке РФ утвердили обвинительное заключение по делу о наркотиках

Прокуратура утвердила обвинительное заключение Искандер по делу о наркотиках

В Пензенской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении заслуженной артистки России Рамили Хисамовой (Искандер) и двух ее подельников Ярослава Шалева и Владимира Холькина по делу о наркотиках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Фигурантов в зависимости от роли и степени участия обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенном организованной группой в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, не позднее 1 января 2023 года актриса договорилась со своим знакомым создать интернет-магазин для продажи наркотиков и психотропов в Пензе. В тот же день мужчина привлек к делу еще двух знакомых.

После этого Искандер незаконно купила у неустановленных лиц 2,6 килограмма запрещенных веществ и привезла их домой, где расфасовала на более мелкие партии. Одну из них женщина передала знакомому для продажи через созданный наркошоп, а оставшиеся продолжила хранить в доме и своей машине.

9 января 2023 года Шалев и Холькин получили 300 граммов наркотиков, а через неделю один из них организовал тайник и написал адрес места на витрине интернет-магазина. Фигурантам не удалось реализовать партию — их задержали правоохранители. В доме Искандер обнаружили амфетамин, кокаин и мефедрон. После ареста актриса пошла на сделку со следствием.

Рамиля Искандер сыграла во многих сериалах и фильмах. В российском прокате ее голосом говорят Мила Кунис, Марион Котийяр, а также героиня Скарлетт Йоханссон в фильме Вуди Аллена «Вика Кристина Барселона».