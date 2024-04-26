В Ереване допустили встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане

Бадалян: встреча глав МИД Армении и Азербайджана может пройти в Казахстане

В Ереване рассматривают возможность проведения встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян, передает агентство Armenpress.

Она уточнила, что о дате возможной встречи министров иностранных дел будет сообщено, «как только будет достигнута договоренность».

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев принял предложение Астаны провести встречу глав азербайджанского и армянского МИД в Казахстане. Он также отметил, что у Баку и Еревана есть общее видение возможного мирного договора.