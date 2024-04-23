Алиев заявил об общем видении мирного соглашения с Арменией

Алиев: у Баку и Еревана есть общее понимание, каким должен быть мирный договор

У Баку и Еревана есть общее видение, каким должен быть мирный договор. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает РИА Новости.

«Мы ближе к решению вопроса, чем когда-либо прежде», — сказал глава государства.

По его словам, несколько лет назад не удалось достичь соглашения о мире по Мадридским принципам. «Теперь у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение», — сказал Алиев. Он также отметил, что Азербайджану и Армении необходимо проработать детали.

Ранее Баку согласился провести встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане. Об этом проинформировал Алиев.