Алиев принял предложение Казахстана о встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Алиев: принято предложение Казахстана о встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял предложение Казахстана провести встречу азербайджанского и армянского министров иностранных дел в республике. Его слова передает ТАСС.

«Казахстан обратился к нам с предложением провести у себя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Мы согласились на это», — сказал глава государства. Как уточнил Алиев, стороны договорились, что если Армения также согласится, то встреча пройдет в Казахстане.

Ранее азербайджанский лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал РФ основополагающей страной для безопасности на Кавказе. По его словам, в повестке встреч с российским главой постоянно стоят вопросы региональной безопасности. Алиев отметил, что президенты рады тому, как они решаются.