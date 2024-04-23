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14:24, 23 апреля 2024Бывший СССР

Алиев принял предложение Казахстана о встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Алиев: принято предложение Казахстана о встрече глав МИД Азербайджана и Армении

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял предложение Казахстана провести встречу азербайджанского и армянского министров иностранных дел в республике. Его слова передает ТАСС.

«Казахстан обратился к нам с предложением провести у себя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Мы согласились на это», — сказал глава государства. Как уточнил Алиев, стороны договорились, что если Армения также согласится, то встреча пройдет в Казахстане.

Ранее азербайджанский лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал РФ основополагающей страной для безопасности на Кавказе. По его словам, в повестке встреч с российским главой постоянно стоят вопросы региональной безопасности. Алиев отметил, что президенты рады тому, как они решаются.

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      Кристина Есикова
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