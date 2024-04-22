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16:06, 22 апреля 2024Бывший СССР

Алиев назвал Россию основополагающей страной для безопасности

Алиев назвал Россию основополагающей страной для безопасности на Кавказе

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Россию основополагающей страной для безопасности на Кавказе. Об этом он заявил на встрече с российским главой Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

По его словам, в повестке встреч с Путиным постоянно стоят вопросы региональной безопасности. Алиев отметил, что президенты рады тому, как они решаются. «Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии», — сказал лидер Азербайджана.

Глава государства добавил, что очень многое зависит от взаимодействия между странами.

22 апреля Алиев прибыл в Москву с рабочим визитом по приглашению российского лидера. Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президенты проведут переговоры и встретятся с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали.

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      Кристина Есикова
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