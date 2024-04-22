Президент Азербайджана прибыл в Москву

Президент Азербайджана Алиев прибыл в Москву с рабочим визитом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщила его пресс-служба.

«22 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Москву», — сказано в заявлении. Уточняется, что в аэропорту Внуково-2 его встретили замглавы российского МИД Михаил Галузин и другие официальные лица.

19 апреля сообщалось, что Алиев во время визита в Россию встретится с Путиным. Как отмечалось, во время переговоров главы государств обсудят ключевые вопросы развития российско-азербайджанских отношений. Кроме того, президенты обменяются мнениями по актуальной региональной проблематике. Лидеры стран также встретятся с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали.