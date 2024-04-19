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16:37, 19 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о предстоящих переговорах Алиева с Путиным

Кремль: Алиев прибудет 22 апреля в Россию на переговоры с Путиным
Ильхам Алиев

Ильхам Алиев. Фото: Sputnik / Dmitry Astakhov/ Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 апреля прибудет в Россию с официальным визитом и встретится с российским президентом Владимиром Путиным на переговорах. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кремля в Telegram.

«Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике», — сообщается в публикации.

Отмечается, что в рамках визита Алиева лидеры встретятся с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали.

Ранее стало известно, что вывод российского миротворческого контингента стал итогом переговоров Алиева и Путина. Официальные российские ведомства при этом ход переговоров не комментировали.

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      Глеб Палехов
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