Стало известно о предстоящих переговорах Алиева с Путиным

Кремль: Алиев прибудет 22 апреля в Россию на переговоры с Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 апреля прибудет в Россию с официальным визитом и встретится с российским президентом Владимиром Путиным на переговорах. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кремля в Telegram.

«Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике», — сообщается в публикации.

Отмечается, что в рамках визита Алиева лидеры встретятся с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали.

Ранее стало известно, что вывод российского миротворческого контингента стал итогом переговоров Алиева и Путина. Официальные российские ведомства при этом ход переговоров не комментировали.