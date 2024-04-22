Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Алиева

Песков: Путин и Алиев проведут переговоры и встретятся с строителями БАМа

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут переговоры, после чего встретятся с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня день главным образом посвящен российско-азербайджанским отношениями с рабочим визитом, в Москву прибывает президент Азербайджана Алиев. Состоится в Кремле беседа двух глав государств, которая затем будет продолжена за рабочим завтраком», — заявил Песков.

По его словам, встреча с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской магистрали приурочена к 50-летию начала ее строительства.

О прибытии Ильхама Алиева в Москву с рабочим визитом по приглашению Владимира Путина сообщала его пресс-служба. Уточняется, что в аэропорту Внуково-2 его встретили замглавы российского МИД Михаил Галузин и другие официальные лица.