В Госдуме захотели разрешить продлевать майские праздники при одном условии

В Госдуму внесли проект о праве губернаторов продлевать майские праздники

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в нижнюю палату парламента законопроект о праве губернаторов продлевать майские праздники за счет новогодних при условии, что за это в рамках референдума проголосует большинство жителей региона. Об этом пишет РИА Новости, в распоряжении которого оказалась копия документа.

Даванков ссылается на результаты опроса Фонда «Общественное мнение», согласно которому в 2023 году 55 процентов россиян поддержали идею переноса новогодних выходных на майские праздники. Парламентарий также приводит результаты опроса ВЦИОМ за 2024 год, который показал, что 47 процентов граждан планируют проводить майские выходные дома, а 29 процентов — на даче. Еще 16 процентов собираются в туристические поездки. Депутат считает, что продление выходных может простимулировать поток отдыхающих на российские курорты.

В пояснительной записке подчеркивается, что существующий порядок установления выходных не учитывает мнение большинства жителей одного региона, которые хотели бы продлить майские праздники за счет сокращения новогодних, не навредив при этом производственным процессам в других субъектах, где аналогичное решение может негативно сказаться на экономической ситуации.

Депутаты Госдумы регулярно выносят на обсуждение идею продлить майские праздники, в основном за счет новогодних каникул. В 2023 году Даванков обратился к губернаторам с просьбой сделать нерабочими дни со 2 по 5 мая, однако эта инициатива не нашла поддержки. Помимо этого, вице-спикер уже вносил в нижнюю палату парламента законопроект о выходных с 1 по 9 мая. Тогда политик выразил мнение, что лучше съездить в лес на шашлыки, «чем сидеть дома зимой с салатами».

В свою очередь, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в апреле 2023 года заявил о готовности ведомства обсуждать перенос новогодних выходных дней на май, если поступят соответствующие предложения.