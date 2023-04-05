В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

Вице-спикер Даванков заявил, что в Госдуму внесли законопроект о выходных с 1 по 9 мая

В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников. Об этом заявил вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков, передает ТАСС.

По его словам, документ, подготовленный партией «Новые люди», предусматривает перенос на май четырех новогодних выходных. Даванков подчеркнул, что если законопроект будет принят оперативно, то уже в 2023 году россияне смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая.