В Госдуме попросили губернаторов продлить майские праздники

Вице-спикер Госдумы Даванков направил губернаторам просьбу продлить майские праздники

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил российским губернаторам обращения от партии «Новые люди» с просьбой продлить майские праздники в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фракции.

Даванков призвал глав регионов сделать в этом году дни со 2 по 5 мая нерабочими. По словам политика, россиянам необходимы длинные выходные, так как они ощущают симптомы депрессии.

«Майские праздники в этом году должны стать полноценным отдыхом для людей. 37 процентов россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в два раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало», — подчеркнул он.

Ранее Даванков сообщал, что в Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников на четыре дня. Если документ будет принят оперативно, то уже в 2023 году россияне смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая. По мнению политика, лучше съездить в лес на шашлыки, «чем сидеть дома зимой с салатами». Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что инициатива не изменит число нерабочих дней, а также не потребует дополнительных расходов бюджета.

В свою очередь, депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с «Лентой.ру» напомнил, что обсуждение продления майских выходных и сокращения новогодних ведется уже не первый год, но ни один из предложенных законопроектов так и не был принят. По его словам, увеличение количества выходных создаст дополнительную нагрузку не только на экономику страны, на бизнес и на граждан, которые зарабатывает сдельно.