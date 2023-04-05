Перспективы предложения о длинных майских выходных оценили

Депутат Нилов назвал маловероятными длинные майские выходные

Обсуждение идеи длинных майских выходных и коротких новогодних ведется уже не первый год, но ни один из предложенных законопроектов так и не был принят. Потому перспективы у нового законопроекта о длинных майских так же не очень хорошие. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Ничего нового "Новые люди" не предложили, такие идеи озвучиваются не в первый раз, дискуссия идет постоянно. Но нормы как были закреплены в Трудовом кодексе, так и остаются: сейчас там баланс интересов работников, работодателей и правительства», — сказал Нилов.

Он объяснил, что увеличение количества выходных — это дополнительная нагрузка на экономику страны, на бизнес, бюджет, на тех граждан, кто зарабатывает сдельно. Потому любые изменения с целью увеличения выходных должны проходить в рамках трехсторонней комиссии.

«Если контрольная сумма выходных дней не нарушена, то здесь, опять же, ничего нового. Дискуссия велась неоднократно, но законопроекты никогда не поддерживались», — напомнил депутат.

Универсальный вариант предложил экс-глава партии ЛДПР Владимир Жириновский: сделать обязательные выходные с 1 по 3 января, а с 4 по 8 — добровольные. Тогда человек мог бы сам решить, когда именно ему взять эти дополнительные дни. Но этот законопроект тоже поддержан не был Ярослав Нилов депутат Госдумы

Ранее в Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников, с такой инициативой выступила партия «Новые люди». Там заявили, что, если законопроект будет принят оперативно, то уже в 2023 году россияне смогут отдохнуть с 29 апреля по 9 мая.