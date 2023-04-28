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20:44, 28 апреля 2023Россия

Минтруд сообщил о готовности обсуждать перенос новогодних праздников на май

Глава Минтруда Котяков заявил о готовности обсуждать перенос новогодних праздников на май

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Министерство труда и социальной защиты России готово обсуждать перенос новогодних выходных дней на май, если поступят соответствующие предложения. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил глава ведомства Антон Котяков, чьи слова приводит ТАСС.

«У нас количество рабочих и выходных дней ограничено, обсуждать надо. Если будет такая инициатива, почему нет? Конечно, обсудим», — пояснил он.

Ранее стало известно, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил российским губернаторам обращения от партии «Новые люди» с просьбой продлить майские праздники в 2023 году. Он призвал глав регионов сделать в этом году дни со 2 по 5 мая нерабочими. По словам политика, россиянам необходимы длинные выходные, так как они ощущают симптомы депрессии.

Также Даванков рассказал, что в парламент внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников на четыре дня. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что инициатива не изменит число нерабочих дней, а также не потребует дополнительных расходов бюджета. По мнению вице-спикера, лучше съездить в лес на шашлыки, «чем сидеть дома зимой с салатами».

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Никита Абрамов
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