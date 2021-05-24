Девушка запретила подруге продавать интимные фото и объяснилась

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как запретила своей соседке торговать обнаженными фото. Свое решение она мотивировала заботой о безопасности и объяснила, почему считает интимный бизнес своей подруги потенциально рискованным.

Рассказчица отметила, что ее подруга — художница. Она работает на фрилансе и зарабатывает немного. Поэтому она не платит за аренду жилья, а тратит свои деньги на оплату коммунальных услуг и на продукты. Таким образом девушки прожили вместе около года.

Неделю назад подруга героини истории сообщила, что после расставания с бойфрендом долго думала о том, чтобы завести аккаунт на OnlyFans, и в итоге решилась. Однако автор поста приняла эту идею в штыки. Она сказала соседке, что будет переживать за ее безопасность. После этих слов подруга обиделась на девушку и перестала с ней общаться.

«Мне плевать на то, что это Onlyfans или секс-работа. Она взрослый человек, и это ее тело. Но она так глупо себя ведет, когда дело касается интернет-безопасности», — объяснила рассказчица. По ее словам, подруга может легко назвать незнакомцам свой адрес или проговориться о деталях, которые позволят его узнать. Кроме того, автор поста уверена, что девушка с легкостью упомянет в беседе с потенциальными преследователями подробности, которые позволят сталкерам найти ее в реальности — к примеру, скажет, что каждый вторник приходит в час дня в одно и то же кафе.

«Как художник-фрилансер она, на мой взгляд, подвергается намного меньшим рискам, чем если бы у нее был аккаунт на OnlyFans. Кроме того, хоть это и звучит эгоистично, меня она тоже подвергнет риску», — добавила героиня истории. Девушка попросила комментаторов на Reddit оценить, правильно ли она поступила со своей соседкой, и нашла поддержку.

«У тебя нет права запрещать человеку делать что-то с его телом, но зато есть неотъемлемое право сказать, что тебе неудобно. Кроме того, ты можешь отменить бесплатную аренду, если она не согласится на вполне разумную просьбу позволить тебе спать спокойно по ночам», — написал Meatkingofchicago. «Она не платит за аренду, а ты имеешь право чувствовать себя в безопасности в собственном доме», — согласился reedandsue. «Твой дом — твои правила», — заключила libryx.