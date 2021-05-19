Школьный учитель нашел бывшую ученицу на OnlyFans и смутил ее своим посланием

Школьный учитель нашел бывшую ученицу на платформе OnlyFans и смутил ее своим сообщением. Об этом сообщает Mirror.

Бывшая модель и звезда YouTube, 22-летняя Ришель Кнаппер (Richelle Knupper), публикует в социальной сети откровенные фото и видео за гонорары поклонников. В своем TikTok-аккаунте девушка рассказала, как недавно ее профиль на OnlyFans обнаружил преподаватель из средней школы. Свою подписку мужчина сопроводил следующим посланием: «Мы всегда знали, что ты особенная».

В своем ролике в TikTok Кнаппер призналась, что почувствовала себя некомфортно, получив сообщение от учителя. Ее публикация собрала 200 тысяч просмотров, 40 тысяч лайков и множество комментариев со словами поддержки и советами от пользователей соцсети.

«Да, он никак не нарушает закон. Но ты обязана сообщить об этом школе: вдруг таким образом он наблюдает за другими юными ученицами? Им следует присмотреть за ним», «Этому человеку нужно посещать психолога», «Крепись, однажды на меня подписался отец моей лучшей подруги», — писали они.

В апреле еще одна модель зарегистрировалась в соцсети OnlyFans и раскрыла самые странные просьбы, которые она получала от своих подписчиков. В частности, однажды незнакомый мужчина пообещал ей 70 тысяч долларов (пять миллионов рублей) за неделю, проведенную вместе. «Он прислал мне свои паспортные данные, адрес и фотографии дома, чтобы я его оценила. Он был крайне настойчив, и я поняла, что это предложение о проституции», — пожаловалась девушка и добавила, что отклонила просьбу поклонника.