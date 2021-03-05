Мужчина загулил имя дочери возлюбленной и увидел ее интимные фото

Мужчина рассказал, как случайно увидел интимные фотографии дочери его возлюбленной. Ситуацией он поделился на Reddit под специально созданным аккаунтом, не указав своего основного имени пользователя. Инцидент случился из-за того, что юзер загуглил имя девушки в поисковике.

По словам 44-летнего американца, в декабре 2020 года он стал встречаться с 45-летней женщиной. С января в доме с ними живет ее 20-летняя дочь, которая скоро планирует переехать в собственное жилье. Автор заметил, что он ладит с девушкой.

Мужчина начал искать аккаунты девушки после того, как партнерша попросила его прислать ссылку на снимок дочери из Instagram. Он пояснил, что знал никнейм дочери возлюбленной, так как она присылала им фото и видео через соцсеть Snapchat. Автор ввел никнейм в поисковик и одной из первых в выдаче висела ссылка, которая вел на сервис OnlyFans.

Чаще всего на этом сайте девушки публикуют интимные снимки и ролики — именно таким был и профиль девушки. Мужчина увидел лишь несколько превью, на одном из которых крупным планом были показаны женские ягодицы.

Он обсудил со знакомыми женщинами, как поступить в такой ситуации. В итоге он по совету большинства из них поговорил обо всем с возлюбленной. Пара провела беседу с дочерью, после чего девушка обвинила мужчину в том, что он извращенец, если узнал о ее профиле на OnlyFans. Из-за этого партнерша поссорилась с ним, и теперь в семье возникло недопонимание.

В комментариях многие посчитали, что мужчина правильно поступил, сказав обо всем возлюбленной. Пользовательница Bitter-Onion предложила ему снова переговорить с партнершей и дочерью, чтобы объясниться. По ее мнению, главное — подчеркнуть желание обезопасить дочь. Также некоторые отметили, что хотя девушка и создала публичный аккаунт для продажи голых снимков, ее все равно смутило, что об этом узнали близкие.