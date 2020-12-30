Девушка сделала фото стиральной машины на продажу и случайно попала голой в кадр

Пользовательница сервиса объявлений Facebook Marketplace опубликовала фотографии стиральной машины с целью продать бытовую технику. Однако в результате американка случайно показала обнаженную себя. Скриншот поста опубликован на Reddit.

Жительница штата Кентукки предлагала желающим приобрести б/у стиральную машину и сушилку от LG за одну тысячу долларов. В описании говорилось, что оба устройства в отличном состоянии.

Тем не менее в кадр девушка попала голой в отражении металлической поверхности машины — автор публикации делала снимки на iPhone на корточках и держалась одной рукой за стену. Некоторые посчитали, что, вероятно, она хотела и постирать вещи, и одновременно сделать снимки для рекламного объявления.

Пользователи Reddit также подтвердили, что встречали снимок в группе в Facebook, но в настоящее время он уже был удален. «Упс», — констатировал один из юзеров. Другой комментатор подсчитал, что подобная ошибка могла быть вовсе не случайной, а, наоборот, спланированной с целью скорее продать технику. Также владелицу высмеяли за то, что кнопки питания и запуска стирки были дополнительно подписаны вручную.

Ранее пользователи Google Maps нашли на картах снимок улицы, на котором можно разглядеть полностью обнаженную женщину. Фотография была сделана в американском штате Флорида у дверей одноэтажного дома.