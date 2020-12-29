На картах Google нашли полностью обнаженную женщину

Пользователи Google Maps нашли на картах снимок улицы, на котором можно разглядеть полностью обнаженную женщину. Об этом сообщает издание Express.

Фотография была сделана в американском штате Флорида. На ней видно женщину без одежды, которая стоит у дверей одноэтажного дома, закрыв лицо рукой. Обратившие внимание на снимок юзеры поспешили сообщить о неожиданной находке в соцсетях. «Больше всего на свете я хочу узнать, что, черт возьми, здесь происходит», — прокомментировал ситуацию один из пользователей Reddit.

Алгоритмы Google настроены таким образом, чтобы автоматически замазывать лица людей и номера машин, если они попадают в кадр, однако они не распознают голое тело. Когда история стала достоянием общественности, разработчики сервиса замазали обнаженную фигуру женщины вручную.

Ранее пользователь Reddit нашел на картах Google свой дом и неожиданно «встретил» там своего отца, который умер в январе 2020 года. На фотографии мужчина красил свое жилище.