Парень неожиданно «встретил» умершего отца в интернете

Парень решил найти на Google Maps свой дом и неожиданно «встретил» там своего отца, который умер в январе 2020 года. Свою историю он рассказал на Reddit.

Автор публикации отметил, что после смерти отца они с семьей решили продать дом. Когда рассказчик искал его в интернете, он зашел на Google Maps и обнаружил, что на панорамном снимке был запечатлен его отец. «Мы увидели его в естественной среде обитания: красящим дом и со спадающими штанами», — поделился парень.

«За последние десять лет отец перекрашивал дом примерно пять раз. Он никогда не спешил и каждый раз занимался этим по несколько недель. Поэтому казалось, что он красил дом постоянно», — объяснил автор. Он добавил, что они с другими членами семьи часто подшучивали над тем, как у отца спадали штаны, когда он нагибался.

Рассказчик добавил, что его отец умер спустя шесть месяцев после того, как ему поставили диагноз глиобластома — наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга.

Ранее индонезийская TikTok-блогерша Ледия Элан Сафитри (Ledia Elan Safitri) случайно обнаружила фотографии покойной матери, когда искала свой дом на Google Maps. По словам блогерши, ее мать умерла четыре года назад.