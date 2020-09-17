Девушка случайно нашла давно умершую мать на картах Google

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Индонезийская TikTok-блогерша Ледия Элан Сафитри (Ledia Elan Safitri) искала свой дом на Google Maps и случайно обнаружила фотографии покойной матери. Об этом пишет издание World of Buzz.

В ролике девушка рассказала, что давно готовилась к переезду, поэтому подписчики попросили показать ее нынешнее жилище на картах Google. Когда Сафитри отыскала свой дом, она неожиданно для себя увидела знакомую фигуру с замазанным лицом. Блогерша моментально узнала свою мать, которая умерла четыре года назад. Вероятно, с тех пор фотографии района не обновлялись.

«Я была шокирована, но также очень счастлива. У меня не очень много фотографий матери, потому что в то время я потеряла свой мобильный телефон. С другой стороны, мне грустно, потому что я скучаю по маме, с которой никогда больше не встречусь в этом мире», — прокомментировала Сафитри свои эмоции.

Ролик в TikTok быстро набрал популярность. За несколько дней его посмотрели более трех миллионов раз. Комментаторы постарались подбодрить девушку словами о том, что когда-нибудь она воссоединится с любимой мамой на небесах.