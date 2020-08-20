Парень зашел в карты Google и получил «привет» от умершего деда

Пользователь «Пикабу» с ником Darksoulr рассказал, что однажды решил зайти в карты Google, чтобы вспомнить места, где он когда-то жил. Однако неожиданно при просмотре панорам местности он получил «привет» от умершего родственника и был растроган, так как увидел деда, который скончался меньше года назад.

«Я решил переместиться из любопытства в свои дворы, посмотреть, может моя машина будет "в телевизоре", так как часто парковался рядом с домом бабушки и дедушки», — пояснил он.

По словам юзера, он долгие годы приезжал туда и часто встречал по пути кого-то из пожилых родственников, направлявшихся в магазин или обратно домой. По мнению Darksoulr, в момент съемки дед звонил бабушке и спрашивал, что купить домой. «Возможно рыбы, с которой я так любил бутерброды, возможно мои любимые пирожные "картошка"», — рассказал юзер.

Он сообщил, что фото было сделано в августе 2019 года, а всего через пару месяцев, в октябре, дед умрет от рака кишечника. «Так грустно. Спасибо картам, что я снова, пусть и по виртуальной реальности, топая до дома, где всегда уют, встретил своего деда!» — заключил автор поста и добавил, что от увиденного ему было тяжело сдерживать слезы.

В декабре 2019 года пользователь «Пикабу» поделился снимком внезапной находки, которую встретил во время замены полов в квартире. Он обнаружил пачку сигарет «Союз Аполлон» c посланием из 2002 года.