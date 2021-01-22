Мать узнала о заработках дочери на интимных фото и перестала платить за обучение

Пользовательница AdAlarmed7261 с Reddit рассказала, как узнала о заработке дочери на продаже интимных фото. Мать объяснила, что они с мужем оплачивали ее обучение, но в связи с хорошим финансовым положением девушки решили перестать это делать. В комментариях большинство пользователей поддержали их решение.

По ее словам, дочь по имени Джесс учится в колледже и всегда была откровенна с матерью о том, чем занимается и интересуется. Для семьи не стало секретом и то, что летом 2020 года она создала аккаунт на сервисе OnlyFans, где можно публиковать обнаженные фото и видео и получать за это фиксированную сумму ежемесячно от каждого подписчика.

Мать беспокоилась за дочь, но не стала препятствовать ее желанию. В результате к началу зимы девушка сообщила, что стала крайне популярна на сайте и что теперь получает примерно по две тысячи долларов в месяц. Чуть позже дочь призналась матери, что число подписчиков продолжает расти и теперь она зарабатывает на работе в секс-индустрии примерно пять тысяч долларов ежемесячно.

Мать объяснила, что в сентябре прошлого года супруг потерял работу из-за пандемии коронавируса и до сих пор находится в поисках. По ее словам, ситуация сильно повлияла на сбережения семьи, которые начали уменьшаться, так как они продолжали платить ипотеку за дом, в котором живут. Пара в итоге приняла решение оплатить грядущий семестр и не платить за последний год обучения, попросив это сделать саму дочь.

Когда девушка узнала об этом от родителей, то была крайне расстроена, так как первоначально мать и отец обещали оплатить получение образования полностью. Она посчитала, что если бы не рассказывала о том, как успешно зарабатывает на откровенных снимках, то семья вряд ли бы стала так поступать. В результате дочь и родители перестали общаться.

В комментариях подавляющее большинство согласились с женщиной. Так, raerae6672 указал на то, что в текущей ситуации девушка и правда способна справиться с выплатами в колледже самостоятельно и таким образом заодно помочь собственной семье не потерять все сбережения. Юзер vrcraftauthor шутливо отметил, что людям, зарабатывающим пять тысяч долларов в месяц, и не нужно получать образование. Он написал, что имеет два высших, но никогда не получал около 60 тысяч в год.