Клиент узнал в сотруднице ресторана порнозвезду и лишил ее работы

Американская порнозвезда Лонна Уэллс (Lonna Wells) устроилась на работу в ресторан быстрого питания Taco Bell после того, как сделала перерыв в карьере из-за коронавируса. Однако она быстро лишилась новой должности вскоре после жалобы одного из узнавших ее клиентов фастфуда. Об этом сообщает New York Post.

33-летняя Уэллс проработала в ресторане меньше недели и получила новость об увольнении от своего менеджера по телефону. Тот позвонил за несколько минут до того, как Уэллс зашла в здание.

«Они не могли даже предупредить меня или подождать, пока я приеду, чтобы что-то сказать», — заявила бывшая сотрудница заведения. Она добавила, что новость об увольнении довела ее до слез.

Уэллс сказала, что во время собеседования проинформировала менеджера по найму о своем предыдущем опыте работы в секс-индустрии. В ответ работодатель сказал, что «это не вызовет никаких проблем», даже если женщина будет продолжать сниматься в порно в свободное от основной работы время.

Спустя некоторое время после того, как Уэллс публично рассказала о потере работы, представители Taco Bell опубликовали официальное заявление. В нем сотрудники ресторана отметили, что уволили женщину не за ее прошлую работу, а из-за «нарушения политики и правил» ресторана. В чем именно провинилась бывшая порноактриса, в Taco Bell не уточнили.

Уэллс снимается в порно с 2017 года. На сайте Pornhub у актрисы есть две номинации на премию AVN (аналог «Оскара»). Кроме того, у нее есть активный аккаунт на сервисе OnlyFans, где можно зарабатывать на откровенных фотографиях и видео.