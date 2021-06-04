Девушка случайно отправила непристойное сообщение лектору вместо своего парня

Пользовательница Reddit под ником SnyderList описала случай, когда по ошибке отправила непристойное сообщение лектору университета, которое предназначалось ее парню.

Девушка рассказала, что недавно начала читать пошлую книгу на смартфоне. Возлюбленный дразнил ее из-за сомнительного выбора литературы: он находил многочисленные огрехи в повествовании. Однако в произведении была одна фраза, которая запомнилась паре и стала своеобразным мемом. Они посмеялись над картинкой, на которой мужчина и женщина играли в бильярд. Проигравшая героиня сказала: «Пожалуйста, накажи меня, папа».

Однажды SnyderList пошла в магазин и случайно увидела там ту самую книгу. Она взяла ее с полки, сделала с ней селфи и подписала «Пожалуйста, накажи меня, папа». Однако девушка перепутала адресата, и вместо своего возлюбленного отправила послание лектору из университета с таким же именем.

«Глупая ошибка, можно же было удалить сообщение? Но я не осознавала ее, пока не села в такси. К тому времени напротив сообщения стояли две синих галочки (оно уже было прочитано — прим. «Ленты.ру»)», — пояснила свою оплошность девушка.

SnyderList извинилась перед преподавателем и сказала, что произошла ошибка. Лектор ответил только на следующий день: он назвал подобные сообщения «губительными для священных отношений ученика с учителем». Мужчина добавил, что не одобряет подобное поведение. Теперь девушка уверена, что занятия с профессором в одной аудитории будут проходить неловко.