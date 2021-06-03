Стример предложил подписчику совершить суицид и потерял контракт

Популярный американский стример Сэм Давахаре (Sam Dawahare), который прославился в сети под ником Samito, предложил подписчику совершить суицид. Мужчина поплатился за свои действия, потому что вскоре его выгнали из профессиональной команды по игре Overwatch и разорвали с ним контракт. Об этом сообщает Dexerto.

После очередного поражения в игре Samito негативно отреагировал на комментарии одного из зрителей.

«Никогда не возвращайся. Никто тебя не любит. Убей себя», — сказал раздасадованный Давахаре. Сразу после этого он поспешил извиниться, заявив, что у него произошла «оговорка по Фрейду».

Вскоре один из зрителей опубликовал отрезок стрима на Reddit, оставив фразу о самоубийстве и вырезав последующие извинения. Ролик набрал вирусную популярность, поэтому многие геймеры осудили Samito за его слова.

На фоне возмущения игрового сообщества профессиональная команда Florida Mayhem, в которой состоял Давахаре, уволила стримера.

«Комментарии Samito во время недавнего стрима неприемлемы и никоим образом не отражают ценности Florida Mayhem», — написали представители команды в Twitter. Организация также сделала пожертвование фонду предотвращения самоубийств.

Позднее Samito извинился за свои слова. Он отметил, что ожидал наказание в виде штрафа, но принял более суровые санкции. Мужчина добавил, что планирует подать в суд на человека, который опубликовал неполный отрывок его клипа.