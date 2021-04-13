Стример спас прохожего от грабителя в прямом эфире

Стример Шервин (Sherwin) вел прямой эфир во время прогулки по Лондону, когда заметил, как неизвестный нападает на прохожего. Шервин спас человека от грабителя и запечатлел это на камеру, сообщает Unilad со ссылкой на Reddit.

В какой-то момент стример обратил внимание на потасовку, которая происходила неподалеку от него. Он подбежал к месту происшествия и понял, что неизвестный напал на велосипедиста. Пострадавший лежал на земле и просил очевидца событий вызвать полицию. Шервин бросился на помощь.

Еще несколько раз ударив жертву, злоумышленник убежал, после чего стример вызвал полицию. К месту происшествия поспешили другие люди, пострадавшему пытались оказать помощь. На записи видно, что лицо у велосипедиста было в крови.

Зрители оценили смелый поступок стримера и отметили, что «миру нужно больше таких людей, как Шервин». Некоторые посчитали, что если бы он не помог прохожему, грабитель мог бы его убить.