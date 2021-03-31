Популярного стримера обвинили в изнасиловании детей и арестовали

Популярного стримера Роберта Паза (Robert Paz), известного под ником Prod1gyX, арестовали после многочисленных обвинений в жестоком обращении с собственными детьми и растлении несовершеннолетних. Об этом сообщает Insider.

Первые обвинения в адрес Паза поступили от его бывшей жены Бонни (Bonny), которая сообщила о преступлениях в службу защиты детей. Женщина рассказала журналистам, что была замужем за Робертом в течение 11 лет. У пары родилась общая дочь, кроме того, у Бонни было четверо сыновей от предыдущего брака. В 2020 году брак распался, а спустя полгода дети рассказали о насилии со стороны отчима.

Бонни подчеркнула, что полицейские провели с ее сыновьями судебно-медицинскую экспертизу, после которой приняли решение арестовать Prod1gyX. Его обвиняют в изнасиловании детей и жестком обращении с ними.

Суд на Пазом состоится 12 апреля. В настоящее время мужчина находится под арестом с залогом в размере 200 тысяч долларов (15,1 миллиона рублей). Если стримера признают виновным по всем пунктам, ему может грозить пожизненный тюремный срок.