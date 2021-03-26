Россиянку изнасиловали и обокрали во время треш-стрима

Россиянка сообщила в полицию о насилии во время треш-стрима в ее квартире. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, 30-летнюю Наталью изнасиловали и обокрали.

Преступление произошло в ночь на 25 марта в Ярославле. По данным источника, женщина употребляла алкоголь у себя дома с тремя друзьями. Наталья рассказала, что через некоторое время отключилась из-за подсыпанных в алкоголь веществ.

По словам Натальи, приятели включили прямой эфир, во время которого изнасиловали ее и разгромили квартиру. Мужчины при этом собирали донаты (небольшие денежные вознаграждения) со зрителей трансляции в сети.

После той ночи у Натальи пропало 12 тысяч рублей. Полиция установила подозреваемых и проводит проверку, мужчины пока не задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, Наталью направили на медэкспертизу.

Ранее в Смоленске россиянин Юрий Душечкин, известный как Дед, умер в прямом эфире треш-стрима от передозировки алкоголя. Автор роликов регулярно усаживал перед камерой пенсионеров, которым подписчики отправляли пожертвования на новую порцию алкоголя.

На подобные трансляции обратили внимание после громкой истории в Подмосковье, когда в ходе эфира 30-летнего стримера Станислава Решетняка (Reeflay) скончалась его подруга. Случай вызвал общественный резонанс: выяснилось, что в ходе прямых эфиров стример неоднократно издевался над подругой.