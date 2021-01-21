«Трэш-стримеров» предложили сажать в тюрьму на пять лет за трансляции

Организаторов «трэш-стримов» нужно привлекать к уголовной ответственности, в том числе сажать в тюрьму за трансляции, которые содержат насилие и унижение других людей. С таким предложением выступили члены Совета Федерации. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова, следует дополнить статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») новой статьей — о наказании именно для «трэш-стримеров».

Среди форм наказания предлагается лишение свободы от трех до пяти лет, принудительные работы от двух до пяти лет или денежный штраф от 300 тысяч до 600 тысяч рублей.

Как передает ТАСС, сенаторы уже направили это предложение в профильные министерства и ведомства для их оценки. По словам члена Совфеда Ирины Рукавишниковой, в случае получения поддержки законопроект будет подготовлен «максимально быстро», после чего его внесут в Госдуму.

Она подчеркнула, что к проблеме «нужно подходить решительно, но взвешенно». По мнению сенатора, внесение подобных изменений в Уголовный кодекс может значительно помочь и в решении проблемы кибербуллинга.

В российском парламенте обратили внимание на подобные трансляции после того, как в декабре 30-летний стример Станислав Решетников (Reeflay) запустил в сети прямой эфир с мертвой подругой. 27-летняя девушка лежала без сознания в его квартире. Блогер попытался привести девушку в чувства, но после нескольких неудачных попыток вызвал скорую помощь.

Судмедэксперты установили, что у потерпевшей была закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также гематома на лице. В ходе прямых эфиров Решетников периодически издевался над подругой: в частности, заливал лицо перцем.