За «трэш-стримы» предложили наказывать суровее

«Трэш-стримы» необходимо сделать отягчающим фактором при назначении наказания за преступления. Об этом агентству РИА Новости заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

По ее словам, во время подобных онлайн-трансляциях можно увидеть действия, подпадающие под действие Уголовного кодекса— от оскорбления и хулиганства до убийства. «Это совершенно разные по тяжести деяния. А то, что все это транслируется в сеть в режиме реального времени, должно стать отягчающим обстоятельством при избрании наказания», — пояснила сенатор.

2 декабря 30-летний стример Станислав Решетников (Reeflay) запустил в сети прямой эфир с мертвой подругой. 27-летняя девушка сначала лежала без сознания на полу в его квартире в Раменском районе Подмосковья, потом он решил ее перенести на диван. Блогер попытался привести девушку в чувства, но после нескольких неудачных попыток вызвал скорую помощь.

Судмедэксперты установили, что у потерпевшей была закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также гематома на лице. СМИ сообщали о возможной беременности девушки, однако это не подтвердилось. В ходе прямых эфиров Решетников периодически издевался над подругой: в частности, заливал лицо перцем.

Ранее в сети осудили российского блогера белорусского происхождения Андрея Mellstroy Бурима. 19 октября он разбил лицо гостье стрима Алене Ефремовой в прямом эфире. Мужчина несколько раз ударил ее головой о стол.