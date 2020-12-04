В Госдуме отреагировали на стрим блогера с мертвой подругой

Депутат Госдумы, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал ввести тотальный запрет на «треш-стримы». Соответствующей инициативой он отреагировал в своем Telegram-канале в пятницу, 4 декабря, на стрим российского блогера с мертвой подругой.

«Известный случай на днях — девушку заморозили на улице до смерти. Это кричащая история. Она не просто случайно погибла, а все это было сделано в намеренной, демонстративной форме, все в прямом эфире, с обсасыванием деталей», — написал политик.

По словам Жириновского, в случае установления факта насилия или публичного преднамеренного издевательства организаторы стримов должны получать реальные тюремные сроки.

2 декабря 30-летний стример Станислав Решетников (Reeflay) запустил прямой эфир на видеохостинге YouTube с мертвой подругой. 27-летняя девушка сначала лежала без сознания на полу в его квартире в Раменском районе Подмосковья, потом он решил ее перенести на диван. Блогер попытался привести девушку в чувства, но после нескольких неудачных попыток вызвал скорую помощь.

Судмедэксперты установили, что у потерпевшей была закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, а также гематома на лице. СМИ сообщали о возможной беременности девушки, однако это не подтвердилось. В ходе прямых эфиров Решетников периодически издевался над подругой: в частности, заливал лицо перцем.

Ранее в сети осудили российского блогера белорусского происхождения Андрея Mellstroy Бурима. 19 октября он разбил лицо гостье стрима Алене Ефремовой в прямом эфире. Мужчина несколько раз ударил ее головой о стол.