Умершая во время стрима подруга российского блогера оказалась беременной

Подруга российского блогера Стаса Решетникова, известного под ником Reeflay, заявляла о беременности. Об этом девушка сообщала в предыдущем стриме незадолго до того, как умерла на улице рядом с домом, где проживал Решетников. Фрагмент трансляции опубликован в Telegram-канале «Двача».

Девушка в прямом эфире показывала свой живот и подчеркивала, что он округлился из-за беременности. «Показать то, что никому не показывали? А вы думаете, я просто так тут тусуюсь? Да, бухая, есть такая погрешность», — обращалась она к зрителям.

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Ранее сообщалось, что 26-летняя девушка по имени Валентина вечером 1 декабря не смогла попасть в дом к Reeflay. По словам Решетникова, он выгнал ее на улицу, через несколько часов она скончалась от переохлаждения до приезда медиков.

По данным Mash, погибшая — уроженка Краснодара Валентина Григорьева. Она неоднократно появлялась в предыдущих стримах Reeflay, где называла себя «Валентина Гениальная». В ночь на 2 декабря она также участвовала в стриме Решетникова, его участники за деньги выполняли задания зрителей в прямом эфире. Еще одна участница стрима по имени Марина писала в Instagram-сторис, что Валентину избивали так, что она «летала по всему дому и с крыши дома тоже».

Трансляция прервалась, блогер продолжил ее утром 2 декабря. Он показал, как принес тело девушки в квартиру и осознал, что она умерла. На камеру попал приезд скорой помощи, врач которой подтвердил, что девушка мертва. Вскоре в комнату зашел другой мужчина (предположительно, полицейский) и попросил «вырубить» трансляцию. На вопрос стримера о том, считают ли его виновным в произошедшем, незнакомец ответил: «Я не знаю, сейчас будем разбираться». После этого трансляция остановилась.

В октябре в сети обсуждали действия российского блогера белорусского происхождения Андрея Mellstroy Бурима. В одном из прямых эфиров он разбил лицо гостье стрима Алене Ефремовой. На следующий день администрация видеохостинга YouTube заблокировала его канал, однако блогер продолжил трансляции с другого аккаунта.