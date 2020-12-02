Раскрыта личность погибшей во время стрима россиянки

Журналисты проекта Mash раскрыли личность погибшей девушки, тело которой показал стример Станислав Reeflay Решетников во время прямого эфира. Информацию о ней Mash приводит в Telegram.

По данным журналистов, скончавшейся подругой Решетникова оказалась уроженка Краснодара Валентина Григорьева. Она неоднократно появлялась в предыдущих стримах Reeflay, где называла себя «Валентина Гениальная».

О гибели Григорьевой стало известно во время очередного стрима Решетникова. 2 декабря он запустил прямой эфир, а рядом с ним на диване лежало тело его мертвой подруги.

Вскоре в комнату зашел другой мужчина (предположительно, полицейский) и попросил «вырубить» трансляцию. На вопрос стримера о том, считают ли его виновным в произошедшем, незнакомец ответил: «Я не знаю, сейчас будем разбираться». После этого трансляция остановилась. В кадре также появлялась женщина в костюме работника скорой помощи.

Решетников периодически издевался над подругой в рамках треш-стримов — зрители переводили определенную сумму и требовали за нее выполнить какое-то задание или действие, порой унизительное. Во время одной из таких трансляций Валентина поссорилась с Reeflay и даже угрожала ему ножом.

Авторы Telegram-канала «Двач» заявляли, что девушка умерла после того, как Решетников выгнал ее на улицу и не впускал в квартиру. В результате Валентина скончалась от переохлаждения до приезда медиков.